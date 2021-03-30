Шок: Шэрон Стоун призналась, что ей увеличили грудь без разрешения
Хирург самостоятельно решил, что больший размер имплантов подойдет селебрити лучше
Американская актриса Шэрон Стоун недавно выпустила книгу «The Beauty of Living Twice» («Красота в том, чтобы жить дважды »), в которой шокировала откровенными фактами о своей жизни. В частности, знаменитость рассказала, что ей увеличили грудь без ее разрешения.
Случилось это в 2001 году, когда Шэрон Стоун удалили доброкачественные опухоли молочных желез. Актрисе пришлось сделать реконструктивную операцию. Но После процедуры хирург без разрешения поставил ей имплантаты большего размера.
«Когда с меня сняли бинты, я увидела, что у меня грудь больше на размер. Он сказал, что «они лучше сочетаются с размером моих бедер». Он изменил мое тело без моего ведома и согласия. Когда я спросила, почему он использовал имплантаты большего размера, он ответил: «Думал, что с грудью побольше вы будете выглядеть лучше» », – написала Шэрон Стоун в своей книге.
Как звезда решила проблему с чрезмерной самостоятельностью врача, она так и не уточнила.
Фото: Getty Images
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