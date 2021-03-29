Джамала – Вірю в тебе: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинская певица Джамалы презентовала клип на песню «Вірю в тебе». Одними из героев нового видео стали человек Джамалы Бекир Сулейманов и сыновья певицы Эмир-Рахман и Селим-Гирея.

Смотреть премьеру клипа Джамала – «Вірю в тебе» онлайн:

– «Вірю в тебе» – это песня о вере у детей, которые обязательно должны стать хорошими людьми, когда вырастут. А еще она и о вере в себя, потому что все мы немножко дети. Очень сложно было снять видео на песню, которой ты сказала уже все, что думаешь и чувствуешь. Аня Копылова предложила замечательную идею – в видео рассказать об отцовстве. Ведь в жизни уже редко встретишь разделение на только мужские или чисто женские профессии, а вот по поводу распределения ролей в воспитании детей до сих пор существуют стереотипы: мол, мама должна заниматься всем, а папа – как получится, – поделилась певица.

Кроме своей семьи, Джамала также показала других реальных родителей и то, как они проводят время со своими детьми. Режиссером выступила Анна Копылова.

Композиция «Вірю в тебе» вошла в новый альбом Джамалы «МЫ», который вышел в свет 12 марта.

Читай также:

Возглавляет принц Уильям: составлен ТОП-10 самых сексуальных лысых мужчин

Девушки рулят: Настя Каменских запускает собственное реалити-шоу