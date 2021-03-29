Составлен ТОП-10 самых сексуальных лысых мужчин

Королевская семья лидирует даже в таком рейтинге

Специалисты в области пластической хирургии компании Longevita составили рейтинг самых сексуальных лысых мужчин. ТОП-10 сформировали, проведя анализ поисковых запросов Google – как часто слово «сексуальный» встречается в сочетании с именами знаменитых лысых мужчин.

Оказалось, что самым сексуальным лысым мужчиной считают принца Уильяма. Его имя в сочетании со словом сексуальный гуглили 17,6 миллионов раз. На втором месте оказался боксер Майк Тайсон с цифрой в 8, 8 миллионов. Также в топовой тройки вошел британский актер Джейсон Стэтхэм.

ТОП-10 самых сексуальных лысых мужчин:

1. Принц Уильям (17,6 млн)

2. Майк Тайсон (8,8 млн)

3. Джейсон Стэтхэм (7,4 млн)

4. Музыкант Питбуль (5,4 млн)

5. Майкл Джордан (5,3 млн)

6. Флойд Мейвезер (4,3 млн)

7. Джон Траволта (3,8 млн)

8. Брюс Уиллис (3,3 млн)

9. Дуэйн Джонсон (2,6 млн)

10. Вин Дизель (2,3 млн).

Фото: Getty Images

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