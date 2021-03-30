Экспонаты Лувра превратили в бесплатную онлайн-выставку

Мона Лиза Леонардо да Винчи ждет свои просмотры

Теперь увидеть колоссальную творческое наследие мира можно увидеть онлайн. Один из крупнейших музеев мира Лувр оцифровал все свои архивы и сделал их доступными для просмотра онлайн совершенно бесплатно.

Сейчас на официальном сайте Лувра к просмотру доступны 480 000 экспонатов. Среди них предметы живописи, скульптуры, мебель, текстиль, ювелирные изделия, записи и литературные памятники, объекты. Также сообщается, что коллекция будет обновляться. А для простой ориентации в виртуальном музее сделали специальную интерактивную карту.

Сделать Лувр в полностью виртуальным заставила рекордно низкая посещаемость музея за последний год, которая упала на 72% из-за локдауна и закрытых для туристов границ.

Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса Лувр разработал и запустил на своем сайте функцию онлайн-экскурсий.

Фото: Getty Images

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