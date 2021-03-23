«Евровидение-2021»: названы главного претендента на победу

Букмекеры уже провели анализ конкурсантов

До песенного конкурса «Евровидение-2021» остается все меньше времени, поэтому уже традиционно букмекеры начали делать свои прогнозы.

В этом году победу на «Евровидении» прогнозируют представительницы Мальты Дестини Чукуньере. На втором месте оказался 22-летний певец Gjon’s Tears, представляющий Швейцарию. На третьем – французский артистка Барбара Прави.

А вот Украина по оценкам букмекеров не войдёт даже в первую десятку участников. Группы GO_A, который в 2021 году представляет Украину на песенном конкурсе, прогнозируют аж 19 место.

Напомним, что «Евровидение-2021» принимают Нидерланды. Полуфиналы и финалы конкурса состоятся 18, 20 и 22 мая в Роттердаме.

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