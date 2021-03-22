Как Елизавета II назвала новых щенков корги

Монархине сделали неожиданный подарка

Недавно королеве Елизавете II подарили новых собачек ее любимой породы корги. И хотя в 2015 году она заявляла, что больше не больше не хочет заводить собак, подарок ей понравился.

Королева даже успела придумать для новых жителей королевских покоев имени. Двух собак назвали в честь дяди Фергюса Боуз-Лайона, погибшего в 1915 году, а также озера в Шотландии, рядом с которым королева любит прогуливаться – Мик. Говорят, это первые королевские корги, которые не являются потомками собаки Сьюзан – любимицы Елизаветы.

Всего за всю жизнь в Елизаветы II было более тридцати корги. И когда в 2015 году не стало последнего, она больше не заводила новых.

Фото: Getty Images, The Sun

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