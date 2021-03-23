Меган Маркл и принц Гарри же не поженились за три дня королевской церемонии

Похоже, что супруги превысило официальность своего маленького тайной свадьбы

Один из открытий скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры Уинфри стало то, что герцоги Сассекские провели тайную церемонию бракосочетания. Мол, пара хотела сделать это событие особой для себя, а потому за три дня до официального королевской свадьбы они провели церемонию на заднем дворе их дома в присутствии архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби.

Однако, бывший главный секретарь королевской семьи Стивен Бортон заявил, что Меган «очевидно растеряна и дезинформирована». По его словам, единственным настоящим свадьбой было то, за которым следила вся Великобритания и весь мир. Ведь только оно имеет юридическую силу.

«Специальная лицензия, которую я помог составить, позволила им жениться в часовне Святого Георгия в Виндзоре, и то, что произошло там 19 мая 2018, и его увидели миллионы людей во всем мире, было официальным свадьбой, признанным английском церковью и законом. Я подозреваю, что то, что они сделали раньше, это обменялись какими-то простыми обещаниями, которые они, возможно, сами написали, и что сейчас модно, и сказали, что это было перед Архиепископом. Или, что скорее всего, это была простая репетиция », – пояснил главный секретарь королевской семьи.

Чтобы полностью разобраться в ситуации, СМИ раздобыли копию официального свидетельства о свадьбе Гарри и Меган. В нем написано, что пара поженилась 19 мая 2018. Свидетелями, которые поставили подписи на этом документе, были принц Чарльз, отец Гарри, и Дория Регланд, мама Меган.

Фото: Getty Images

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