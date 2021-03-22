Орландо Блум заявил, что ему не хватает секса с Кэти Перри

Звездная пара переживает сложный период в отношениях

Голливудский актер Орландо Блум и американская певица Кэти Перри недавно стали родителями. А звездный папаша уже жалуется на отсутствие сексуальной жизни.

В интервью The Guardian Орландо Блум признался, что его интимная жизнь не так насыщен, как ему хотелось бы. Актер отметил, что причиной тому стала беременность Кэти Перри и рождения ребенка. Мол, что сейчас у них с любимым действительно мало секса.

Интересно, что Орландо Блум когда добровольно отказался от секса и именно в этот период своей жизни встретил Кэти Перри. Звезда заметил, что это положительно повлияло на его отношение к женщинам.

– Это было безумие. Я не думаю, что это полезно для здоровья. Я не думаю, что это было целесообразно, – поделился Орландо Блум.

Фото: Getty Images

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