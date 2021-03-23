Почему Гвинет Пэлтроу пряталась дома после получения «Оскар»?

Звезда призналась, чем обернулась для нее желанная победа

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу рассказала, что после получения долгожданного «Оскара» в 1999 году она столкнулась с непростыми эмоциями. Как оказалось во время подкаста Anna Faris Is Unqualified, селебрити надолго закрылась дома.

«В Лос-Анджелесе все меня поддерживали. Я помню, как победила, и почувствовала, что все изменилось. Было ощущение, что на мне было сосредоточено так много внимания – это было слишком. После я три недели оставалась дома у своих родителей в Санта-Монике. Это был напряженный период. Одинокий – правильное слово. Все было очень странно», – поделилась актриса.

Свой «Оскар» Гвинет Пэлтроу получила за роль в фильме «Влюбленный Шекспир». Казалось бы, это должен быть один из самых радостных моментов в жизни актриса, но нет. Она называет его самым странным и сюрреалистическим в ее жизни. Ведь ей было стыдно за то, что она была номинирована на «Оскар». Она не надеялась выиграть статуэтку, потому что всю жизнь страдала от синдромом самозванца.

Фото: Getty Images

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