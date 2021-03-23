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Почему Гвинет Пэлтроу пряталась дома после получения «Оскар»?

Почему Гвинет Пэлтроу пряталась дома после получения Оскар?

Звезда призналась, чем обернулась для нее желанная победа

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу рассказала, что после получения долгожданного «Оскара» в 1999 году она столкнулась с непростыми эмоциями. Как оказалось во время подкаста Anna Faris Is Unqualified, селебрити надолго закрылась дома.

«В Лос-Анджелесе все меня поддерживали. Я помню, как победила, и почувствовала, что все изменилось. Было ощущение, что на мне было сосредоточено так много внимания – это было слишком. После я три недели оставалась дома у своих родителей в Санта-Монике. Это был напряженный период. Одинокий – правильное слово. Все было очень странно», – поделилась актриса.

Свой «Оскар» Гвинет Пэлтроу получила за роль в фильме «Влюбленный Шекспир». Казалось бы, это должен быть один из самых радостных моментов в жизни актриса, но нет. Она называет его самым странным и сюрреалистическим в ее жизни. Ведь ей было стыдно за то, что она была номинирована на «Оскар». Она не надеялась выиграть статуэтку, потому что всю жизнь страдала от синдромом самозванца.

Фото: Getty Images

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