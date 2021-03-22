Amazon готовит третью часть фильма Эйс Вентура

Неужели Джим Керри возьмется за новое расследование

Компания Amazon заявила, что запустила в разработку третьей части фильма «Эйс Вентура». Партнером в кинопроизводстве станет киностудия Morgan Creek Entertainment.

Как выяснили западные СМИ, сценаристами третьей части будут авторы приключенческой киноленты «Еж Соник» Патрик Кейси и Джош Миллер. Интересно, в этом фильме также снимался и Джим Керри, сыгравший частного детектива Эйса Вентуру первых двух частях. Поэтому ожидается, что актер вернется к одной из своих легендарных ролей. Но официально участие Джима Керри не подтверждена.

Сюжет третьей части «Эйса Вентуры» неизвестен. Существует версия, что в фильме покажут, как изменилась жизнь детектива или в сюжете появится новый герой.

Напомним, что фильм «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и «Эйс Вентура: Зов природы» вышли в 1994 и 1995 году.

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