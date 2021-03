Крис Дженнер прокомментировала развод Ким Кардашьян и Канье Уэста

Глава семейства Кардашьян-Дженнер убила последнюю надежду на примирение пары

Новость о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста стала настоящим ударом для поклонников супругов. Все до последнего надеялись, что папа все же помирится и до официального брейкапу дело не дойдет. Но, похоже, что примирение не будет. По крайней мере, такие выводы можно сделать после комментариев Крис Дженнер.

В эфире шоу «The Kyle & Jackie O Show» мама Ким поделилась своим мнением относительно разрыва дочери с Канье Уэстом.

– Все, чего я хочу, – это чтобы эти двое были счастливы. И я хочу, чтобы дети также были счастливы. Думаю, мы все хотим этого для наших семей – иметь возможность любить и ценить друг друга и чтобы все было хорошо, – прокомментировала ситуацию Крис.

Крис Дженнер заметила, что старается не вмешиваться в отношения Ким и Канье. Также она пока не знает, расскажет Ким о своем разводе в финальном сезоне шоу «Keeping Up With the Kardashians».

