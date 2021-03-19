Уже дома: Принца Филиппа выписали из больницы после операции на сердце
Муж Елизаветы II наконец вернулся в Букингемский дворец
Принца Филиппа выписали из больницы после операции на сердце. 99-летний британский монарх выздоравливает после операционного вмешательства.
В конце февраля он был срочно госпитализирован в одну из лондонских больниц. Тогда Букингемский дворец сообщал: «Герцог Эдинбургский остается в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь в связи с инфекцией. Он чувствует себя лучше и хорошо реагирует на лечение. Но останется в больнице в течение еще нескольких дней».
По информации инсайдеров, королевская семья оградила принца Филиппа от новостей о скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры Уинфри. Лишние переживания сейчас герцогу совсем ни к чему. Желаем скорейшего выздоровления!