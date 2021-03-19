ТОП-5 вдохновляющих фильмов о поиске счастья

20 марта в мире отмечают Международный день счастья. Вот уже 23 года Новый канал несет ответственность за твое настроение, радость и счастье каждый день, показывая крутые фильмы, выпуская невероятные шоу и даря позитив и классный вайб. Поэтому сегодня мы просто обязаны поделиться с тобой ТОП-5 фильмов, которые вдохновят на поиски счастья.

«В погоне за счастьем»

Отец-одиночка Крис Гарднер воспитывает пятилетнего сына и пытается сделать все для того, чтобы он был счастлив. Но обстоятельства складываются так, что со своим заработком Крис не может оплатить квартиру, и семья остается на улице. Но в своей жизни мужчина руководствуется правилом, которое помогает ему добиться всего: «Если у тебя есть мечта, ты должен защитить ее. Люди, которые сами не могут ничего сделать, скажут, что тебе это не под силу. Хочешь чего-то? Иди и достигни этого. Точка». И вот однажды удача все-таки снова возвращается к Крису. Тогда-то он и понимает, что, наверное, счастье – это не только когда ты достиг чего-то, а когда ты осознаешь, ради чего достиг этого.

«Маленькая мисс Счастье»

Маленькая девочка Олив мечтает победить на конкурсе «Маленькая мисс Счастье». Ее семья тоже хочет этого, но у каждого свои проблемы, а вот времени на девочку ни у кого не находится. Единственный, кто согласился поработать с Олив, чтобы та получила титул «Маленькая мисс Счастье», оказался ее дедушка. Именно он готовит внучку к конкурсу.

«Список последних желаний»

Один диагноз на двоих – рак легких – объединил судьбы автомеханика Картера Чемберса и миллиардера Эдварда Коула. Однажды им обоим сообщили, что жить осталось от шести до 12 месяцев. Поэтому мужчины решили составить список последних желаний – вещи, которые они хотели сделать перед смертью. Таким образом у Эдварда и Картера начинаются лучшие приключения в жизни. А что было бы в твоем списке?

«Есть, молиться, любить»

Развод Лиз Гилберт спровоцировал судьбоносное для нее путешествие, чтобы понять, чего ей хочется от жизни. Рискуя всем, Лиз отправляется в путешествие на поиски своего счастья. Во время странствий он получает истинное удовольствие от еды, находясь в Италии, от силы молитвы в Индии и наконец находит настоящую любовь на Бали.

«Письма к Джульетте»

Однажды романтичная журналистка из Нью-Йорка Софи Холл оказывается в Вероне. И пока ее жених Виктор занят в Италии своими делами, она наталкивается на стену дома Джульетты, на которую влюбленные девушки прикрепляют свои письма к вымышленному персонажу Шекспира, спрашивая совета в амурных делах. Случайно Софи находит в стене письмо от Клэр, которому более 50 лет. Чтобы ответить на него, она знакомится с Джульеттами, которые уже не одно десятилетие отвечают тем, кто нуждается в совете. К удивлению Софи и всех окружающих, Клэр приезжает в Верону вместе с внуком на поиски любимого Лоренцо, с которым так и не решилась сбежать полвека назад. Софи решает помочь пожилой леди в поисках любви.

И помни: как говорил герой Уилла Смита в фильме «Метод Хитча», «жизнь измеряется не количеством сделанных вдохов и выдохов, а количеством тех моментов, когда от счастья захватывает дух». Поэтому – лови вайб!

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