Настя Каменских – Девочки рулят: смотреть онлайн премьеру клипа

Ведущая Нового канала засветилась в яркой видеоработе певицы

Украинская певица Настя Каменских, которая покоряет мировую арену под псевдонимом NK, презентовала клип на новый трек «Девочки рулят». Режиссером видео традиционно выступил Леонид Колосовский.

Смотреть премьеру клипа Настя Каменских – «Девочки рулят» онлайн:

В клипе NK показывает яркий женский мир, где есть место глиттеру, помаде и чулкам. Вместе с Настей не только на танцполе и пижамной вечеринке, но и вживую в настоящем розовом «кадиллаке» «рулят» крутые девушки.

– Мне хотелось пригласить для съемок клипа классных и эффектных девушек, крутых role models, которые своим примером показывают, что мы, девушки, такие девушки. Такие разные, но очень похожие друг на друга. Наша суперспособность – нести в мир вдохновение, любовь и в каждое свое дело вкладывать всю душу. Так хочу, чтобы девушки всегда помнили, что мы особенные и рулим миром, кайфуя по жизни, – рассказала Настя Каменских.

Именно поэтому сняться в клипе «Девочки рулят» Настя Каменских пригласила и ведущую Нового канала Лесю Никитюк.

– Предложение поступило в мессенджере. Настя написала: «Лесюня, хочу снять тебя в клипе». Я сказала, что классно, потому что давно меня в клипе никто не снимал. Она ответила, что будет первой, на что я сказала Насте, что она будет второй, но в этом году первой. Затем Настя прислала мне песню. Сначала она мне не очень понравилась, но когда слушала третий раз, уже засела у меня в голове. Я согласилась на съемки клипа потому, что после большого опыта шоу «Хто зверху?» песня «Девочки рулят» – это мой гимн. Девушки рулят, потому что женщина – это всегда шея, а шея рулит головой. О дуэте с Настей я не задумывалась, но все может быть в этой жизни, – рассказала звезда Нового канала.

В клипе можно увидеть и других крутых девушек украинского шоубиза. Так, с Настей в видеоработе снялись сексуальная Даша Астафьева, лучшая подруга Насти, дизайнер Анна Завгородняя и блогер-милллионник Таня Парфильева.

Трек «Девочки рулят» войдет в будущий альбом Насти Каменских «Красное вино», который будет представлен в конце этой весны.

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