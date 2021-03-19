Хейли Бибер призналась, почему вышла за Джастина так рано

Селебрити рассказала, что заставило ее принять такое решение

Тайная свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин стало настоящей сенсацией для американского шоу-бизнеса. Большой интерес выложила даже не секретность события, а сам факт, что звезды решились на брак в очень раннем для мероприятия возрасте. На момент церемонии Джастину было 24 года, а Хейли – 21 год.

И вот наконец в свежем интервью для издания ELLE модель объяснила, почему они решили пожениться так рано.

«Мы многое увидели для своего возраста. Мы оба прожили достаточно жизни, чтобы знать, чего хотим», – поделилась жена Бибера.

Таким образом Хейли Бибер подчеркнула, что для их пары это было абсолютно правильное решение. Но у него были и свои негативные последствия. Например, в ее сторону посыпались обвинения в том, что свадьба с Бибером – это лишь очередной пиар ради популярности.

«Я действительно так его люблю. Я вижу с ним вечность , – заверила Хейли.

И хотя у супругов все складывается хорошо, однако они посещают семейного психотерапевта для гармоничного развития отношений.

Фото: Getty Images

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