Новый каналG.spaceШОУМАНИЯХейли Бибер призналась, почему вышла за Джастина так рано

Хейли Бибер призналась, почему вышла за Джастина так рано

Хейли Бибер призналась, почему вышла за Джастина так рано

Селебрити рассказала, что заставило ее принять такое решение

Тайная свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин стало настоящей сенсацией для американского шоу-бизнеса. Большой интерес выложила даже не секретность события, а сам факт, что звезды решились на брак в очень раннем для мероприятия возрасте. На момент церемонии Джастину было 24 года, а Хейли – 21 год.

И вот наконец в свежем интервью для издания ELLE модель объяснила, почему они решили пожениться так рано.

Хейли Бибер призналась, почему вышла за Джастина так рано

«Мы многое увидели для своего возраста. Мы оба прожили достаточно жизни, чтобы знать, чего хотим», – поделилась жена Бибера.

Таким образом Хейли Бибер подчеркнула, что для их пары это было абсолютно правильное решение. Но у него были и свои негативные последствия. Например, в ее сторону посыпались обвинения в том, что свадьба с Бибером – это лишь очередной пиар ради популярности.

«Я действительно так его люблю. Я вижу с ним вечность , – заверила Хейли.

И хотя у супругов все складывается хорошо, однако они посещают семейного психотерапевта для гармоничного развития отношений.

Фото: Getty Images

Читай также:

Уже дома: Принца Филиппа выписали из больницы после операции на сердце

Лови вайб: ТОП-5 вдохновляющих фильмов о поиске счастья

#енотыновыекотики шоубизнес Шоумания