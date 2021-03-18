Билли Айлиш перекрасилась в блондинку

Артистка кардинально сменила имидж

Американская певица Билли Айлиш удивила своих фанатов новым цветом волос. На этот раз девушка перекрасилась в блондинку и продемонстрировала обновления в Instagram.

С чистого блонда можно понять, что на «Грэмми-2021» Билли Айлиш надела парик со своим фирменным зелено-черной окраской.

Свой первый миллион лайков пост с новым цветом волос Билли Айлиш собрал всего за 6 минут. Таким образом установив новый рекорд в социальной сети.

Новый образ певицы понравился ее поклонникам и коллегам-знаменитостям. Бьюти-образ Билли оценили реперша Megan Thee Stallion, поп-исполнительница Луиза Гаттаи, актриса Яра Шахиди, модель Сара Сампайо и даже официальные аккаунты канала MTV и Instagram.

Фото: Getty Images

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