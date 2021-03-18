Новый каналG.spaceШОУМАНИЯС обручальным кольцом на пальчике: Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились

С обручальным кольцом на пальчике: Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились

Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились

Популярная звездная пара наконец стали мужем и женой

Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум официально поженились! По крайней мере, об этом пишут все западные СМИ.

Причиной громкой новости о женитьбе звезд стало фото, на котором на безымянном пальце Кэти Перри виднеется кольцо.

Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились

«Украшение была очень похожа на кольцо», – говорится в издании The Page Six.

Пара планировала пожениться уже давно, однако из-за коронавирус свадьбу пришлось перенести. И за это время Кэти Перри и Орландо Блум успели родить дочь. Для певицы это первый ребенок.

Фото: Getty Images, МЕГА

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