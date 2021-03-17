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Jerry Heil внезапно потеряла голос

Jerry Heil внезапно потеряла голос

Артистка начала лечиться за того, что не может петь

Известная украинская певица Jerry Heil внезапно потеряла голос. Об этом звезда сообщила сама на своей странице в Instagram.

Как утверждает певица, она потеряла голос через ментальные проблемы. Jerry Heil уверяет, что физически полностью здоров, а голосом уже начала заниматься. Сейчас она лечится анисовым маслом.

«У мене зник голос, уявляєте? Я здорова???????? фізично???? а от з ментальним самопочуттям не попрацювала вчасно. Пам’ятаєте, постила в сторіз, що їду до психолога? Головний висновок: друзям можна говорити все, що на душі. На те вони і друзі. Я допустилася помилки, накопичила в собі непроговорене — і спочатку стисло шию і горло, а вже за декілька днів голос сказав: «Я відійду, а ти поки подумай над своєю поведінкою». Все, що поки можу — нюхати анісову олію і просити вас не повторювати такі трюки в домашніх умовах???? Бо батьки вчили бути милими до інших, та чомусь не до себе. І ось факт: замовчування — це не про доброту до ближнього —це твоє лукавство від бажання бути хорошим для всіх. Яке вилазить боком завжди. Або горлом», – написала певица в Instagram.

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