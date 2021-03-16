Маша Ефросинина впервые рассказала о сложных родах: «Моего ребенка спасли»

На съемках «Экзамена на откровенность» с известным блогером Софией Стужук, ведущая Маша Ефросинина призналась, что и первые, и вторые ее роды могли закончиться трагедией, если бы не чудо и не слаженная работа врачей

Блогер-миллионник София Стужук рожала свою младшую дочь Оливию дома в надувном бассейне под присмотром мужа и доулы. Ее история облетела интернет и собрала тысячи комментариев: кто-то поддерживает идею домашних родов, кто-то уверен, что блогер осознанно подвергла риску здоровье новорожденной малышки.

Еще одна потуга, и у него может сломаться шея

Маша Ефросинина на «Экзамене» отметила, что часто во время родового процесса что-то может пойти не так и поделилась своей историей. Ведущая рассказала, что и рождение старшей дочери Наны, и младшего сына Саши сопровождались определенными «сюрпризами»:

– У меня было двое родов, и все было прекрасно с самого начала! Я себя спокойно чувствовала себя: 10 пальцев знаменитых – кто рожал, поймут! (полное раскрытие шейки матки, которое определяет готовность женщины к переходу ко второй стадии родов – потугам и рождению ребенка, – прим.ред.). И оба раза мои малыши вытворяли чудеса… Оба раза я выходила из родов с невероятной благодарностью, что всё так разрешилось круто! И я понимаю, что оба раза была угроза именно во время родового процесса, когда ты тужишься, когда ребенок уже идет.

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Ведущая рассказала, что во время родов Саши ей пришлось делать экстренное кесарево сечение:

– Сашенька, моя младший, вообще не вставил головку, – вспоминает Маша Ефросинина. – Это означает, что еще одна потуга, и у него может сломаться шея. Поэтому мне между потугами сделали операцию кесарево сечение. Не могу сказать, что это был самый приятный момент в моей жизни. Скорей, один из самых страшных! Тем не менее, я живу с мыслью, что моего ребенка спасли.

Полную версию интервью Маши Ефросининой и Софии Стужук смотрите в выпуске «Экзамена на откровенность».

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