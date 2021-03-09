Подробности из скандального интервью Меган и Гарри для Опры Уинфри

Супруги герцогов Сассекские рассказали свою правду о жизни в королевской семье

С тех пор как стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл сложили свои королевские обязанности и собираются дать интервью Опре Уинфри, вся британская монархия и весь мир замер в ожидании, что же расскажет пара. И вот 7 марта 2021 года герцоги Сассекские шокировали тем, как на самом деле восприняли Меган в королевской семье и через что супругам пришлось пройти.

Как оказалось, Меган и Гарри официально поженились за три дня до главного события, на которое ждал весь мир. Влюбленные обменялись обетами на заднем дворе своего дома, а тайную церемонию провел архиепископ Кентерберийский. В свидетельстве о браке указана именно та дата.

– Это было зрелище для всего мира. Но мы хотели, чтобы эта церемония была только нашей. За три дня до свадьбы мы поженились. Никто этого не знает. Мы позвонили архиепископу и просто сказали ему: «Смотрите, вот это – спектакль для всего мира. Но мы хотим заключить союз между нами и для нас», – сказала Меган Маркл.

Также жена принца Гарри поделилась с Опрой тем, что столкнулась с расизмом в Букингемском дворце. Ведь некоторые представители королевской семьи не на шутку озабочены цветом кожи будущего наследника. Их волновало то, насколько темной будет кожа в Арчи. Меган не стала называть имя тех, кто это обсуждал. Но после интервью принц Гарри заверил, что это были не королева Елизавета II и принц Филлип.

Наиболее шокирующим признанием стало то, что у Меган Макрл были мысли о самоубийстве, когда она была беременна Арчи.

– Я просто не хотела жить. И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль. И я помню … я помню, как Гарри убаюкивал меня. Я сказала, что мне нужно куда-то сходить за помощью, но члены королевской семьи ответили мне, что не надо этого делать, ведь это могло повредить их репутации, – призналась жена принца Гарри.

Фото: Getty Images

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