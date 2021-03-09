Без Обеликса: Netflix экранизирует комикс «Приключения Астерикса»
Стриминговий сервис решил вспомнить о французском «супергерое»
Netflix собирается снять сериал с 3D-анимацией по мотивам французского комикса «Приключения Астерикса». Об этом сообщает Deadline.
За основу проекту возьмут полнометражный мультфильм «Большой бой Астерикса». В нем римляне устраивают битву с галльскими вождями, а сами похищают друида Панорамикса, который поможет остановить ураган невиданной силы.
Сценаристом, режиссером и шоураннер новой экранизации выступит создатель «Астерикс и Обеликс: Миссия “Клеопатра”» Ален Шаба. Производство развернут во Франции, которая и является родиной галлов.
Премьера мультсериала про Астерикса запланирована на 2023 год.