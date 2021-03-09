Netflix экранизирует комикс Приключения Астерикса

Стриминговий сервис решил вспомнить о французском «супергерое»

Netflix собирается снять сериал с 3D-анимацией по мотивам французского комикса «Приключения Астерикса». Об этом сообщает Deadline.

За основу проекту возьмут полнометражный мультфильм «Большой бой Астерикса». В нем римляне устраивают битву с галльскими вождями, а сами похищают друида Панорамикса, который поможет остановить ураган невиданной силы.

Сценаристом, режиссером и шоураннер новой экранизации выступит создатель «Астерикс и Обеликс: Миссия “Клеопатра”» Ален Шаба. Производство развернут во Франции, которая и является родиной галлов.

Премьера мультсериала про Астерикса запланирована на 2023 год.

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