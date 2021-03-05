Макс Барских рассказал о жизни после 30-ти: Дальше секса отношения не заходят

Музыкант украсил обложку украинского глянца и дал откровенное интервью

Макс Барских рассказал изданию «Отдохни», как отпразднует 31-й день рождения, и поделился впечатлениями о жизни после 30-ти. Нынешний период артист описывает так:

— Расслабленность, уверенность, внутренняя гармония. Научился жить в моменте, наслаждаться каждым днем, быть счастливым независимо от обстоятельств и людей. Стало меньше «розовых очков».

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К изменениям в жизни, которые внес карантин, артист отнесся с пониманием. Мировой тур NEZEMNAYA 2020 был перенесен, а певец неожиданно для себя на последнем рейсе улетел в Лос-Анджелес, где и встретил «новую реальность».

— К карантинному режиму адаптировался быстро: ездил к океану, ходил на хайкинг, медитировал, читал и смотрел фильмы. За последние несколько лет я дал достаточное количество концертов, чтобы захотеть немножко отдохнуть, — признается артист.

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Барских охотно рассказал о дуэте с певицей Zivert — песне под названием Bestseller. Ее релиз вместе с крупнобюджетным клипом состоится уже в марте.

— Дуэт был запланирован еще год назад, — говорит Макс. — Мы с Юлей разные, но нас роднит подход к музыке, ее философия и любовь к ретровейву. Наши поклонники давно просили об этом дуэте, и время пришло.

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По его словам, съемки предстоящего клипа были сложными: непростые погодные условия в пустыне, множество трюков и мизансцен без дублеров, замысловатая хореография. Но результат того стоил: поклонникам артиста стоит готовиться к тому, чтобы увидеть Макса Барских в в новом, абсолютно неожиданном образе.

Из-за обилия творческих планов артист пока не спешит расставаться с холостяцким образом жизни.

— Не хочу заводить отношения с кем попало, дальше секса пока ничего не заходит, — откровенничает Макс.

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