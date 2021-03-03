«Глубоко сексистская шутка»: Тейлор Свифт раскритиковала сериал Netflix за одну фразу
Селебрити не понравилось упоминание ее персоны в проект о подростках
Американская певица Тейлор Свифт раскритиковала авторов сериала «Джини и Джорджия» от Netflix. Причиной стала неудачное упоминание имени звезды в диалоге персонажей.
В последнем эпизоде сериала Джорджия спросила у своей дочери-подростка Джини, или она рассталась со своим парнем. На что девушка ответила: «А тебе какое дело? Ты меняешь мужиков чаще, чем Тейлор Свифт ».
Посмотрев «Джини и Джорджия», Тейлор Свифт просто не смогла смолчать. Она прокомментировала текст авторов сериала в своем Твиттере.
– Привет, Джинни и Джорджии! Звонил 2010-й и просил вернуть ему его тупую, глубоко сексистскую шутку. Может, мы уже перестанем унижать женщин, которые тяжело работают, считая подобный бред сивой кобылы смешной? – написала певица.
Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you ???? Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp
— Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021
Свой комментарий артистка проиллюстрировала скриншотом с фразой, которая ее возмутила. Также Тейлор Свифт отметила, что после того, как Netflix приобрел и опубликовал в своей библиотеке документальный фильм о ней, такой диалог в сериал «Джини и Джорджия» выглядит странно.
Фото: Getty Images
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