Тейлор Свифт раскритиковала сериал Netflix за одну фразу

Селебрити не понравилось упоминание ее персоны в проект о подростках

Американская певица Тейлор Свифт раскритиковала авторов сериала «Джини и Джорджия» от Netflix. Причиной стала неудачное упоминание имени звезды в диалоге персонажей.

В последнем эпизоде ​​сериала Джорджия спросила у своей дочери-подростка Джини, или она рассталась со своим парнем. На что девушка ответила: «А тебе какое дело? Ты меняешь мужиков чаще, чем Тейлор Свифт ».

Посмотрев «Джини и Джорджия», Тейлор Свифт просто не смогла смолчать. Она прокомментировала текст авторов сериала в своем Твиттере.

– Привет, Джинни и Джорджии! Звонил 2010-й и просил вернуть ему его тупую, глубоко сексистскую шутку. Может, мы уже перестанем унижать женщин, которые тяжело работают, считая подобный бред сивой кобылы смешной? – написала певица.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you ???? Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp

— Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021