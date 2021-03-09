Илона Гвоздева впервые показала лицо четырехмесячного сына

Звезда наконец официально представила малыша подписчикам

Известная украинская хореограф Илона Гвоздева, которая второй раз в прошлом году стала мамой, познакомила своих подписчиков со своим четырехмесячным сыном Домиником. После крестин, состоявшихся в январе этого года, звездная мама наконец показала лицо малыша в Instagram.

Илона Гвоздева опубликовала серию снимков, на которых позирует вместе с маленьким Домиником. На фото можно проследить, как рос сынишка танцовщицы. Звезда назвала его самым главным человеком в своей жизни.

«Дорогие мои, поздравляю всех нас женщин и девушек с 8Марта, желаю нам весны в душе, любви в сердце, счастья в глазах и пусть наши мужчины всегда нас оберегают, защищают, любят и уважают», – написала под фото Илона.

Теперь фанаты в комментариях обсуждают, на кого похож маленький Доминик – на маму или на папу.

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