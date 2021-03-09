Почему принца Гарри и Меган Маркл не покажут в сериале «Корона»?

Автор проекту объяснил причину такого решения

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опре Уинфри настолько возбудили общественность, что в сети начали появляться предположения, что этот скандал ляжет в основу дополнительного седьмого сезона сериала «Корона». Но сценарист и шоураннер проекту Питер Морган сразу поспешил выступить со своим твердым «нет».

Как сообщает The Hollywood Reporter, в «Короне» не собираются показывать Меган Маркл и принца Гарри вообще. И на то есть веская причина. По словам Моргана, в творчестве он руководствуется принципом 20 лет, то есть старается не описывать события, которые происходили менее чем за два десятилетия до момента съемок. По мнению сценариста, именно такой временной промежуток позволяет увидеть реальную историческую ценность событий. А описания современных фактов он назвал журналистикой.

Напомним, что пятый сезон сериала «Корона» рассказывает о приходе в королевскую семью принцессы Дианы и ее отношения с принцем Чарльзом.

Фото: Getty Images

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