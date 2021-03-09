Мімімі дня: Ілона Гвоздьова вперше показала обличчя чотиримісячного сина
Зірка нарешті офіційно представила малюка підписникам
Відома українська хореографиня Ілона Гвоздьова, яка вдруге в минулому році стала мамою, познайомила своїх підписників зі своїм чотиримісячним сином Домініком. Після хрестин, які відбулися у січні цього року, зіркова матуся нарешті показала обличчя малюка в Instagram.
Ілона Гвоздьова опублікувала серію знімків, на яких позує разом з маленьким Домініком. На фото можна простежити, як ріс синочок танцівниці. Зірка назвала його найголовнішим чоловіком у своєму житті.
«Дорогие мои, поздравляю всех нас женщин и девушек с 8Марта, желаю нам весны в душе, любви в сердце, счастья в глазах и пусть наши мужчины всегда нас оберегают, защищают, любят и уважают», – написала під фото Ілона.
Тепер фанати у коментарях обговорюють, на кого ж схожий маленький Домінік – на маму чи на тата.
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