Ілона Гвоздьова вперше показала обличчя чотиримісячного сина

Зірка нарешті офіційно представила малюка підписникам

Відома українська хореографиня Ілона Гвоздьова, яка вдруге в минулому році стала мамою, познайомила своїх підписників зі своїм чотиримісячним сином Домініком. Після хрестин, які відбулися у січні цього року, зіркова матуся нарешті показала обличчя малюка в Instagram.

Ілона Гвоздьова опублікувала серію знімків, на яких позує разом з маленьким Домініком. На фото можна простежити, як ріс синочок танцівниці. Зірка назвала його найголовнішим чоловіком у своєму житті.

«Дорогие мои, поздравляю всех нас женщин и девушек с 8Марта, желаю нам весны в душе, любви в сердце, счастья в глазах и пусть наши мужчины всегда нас оберегают, защищают, любят и уважают», – написала під фото Ілона.

Тепер фанати у коментарях обговорюють, на кого ж схожий маленький Домінік – на маму чи на тата.

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