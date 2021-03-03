Новый каналG.spaceШОУМАНИЯВыручила 11, 5 миллионов: Анджелина Джоли продала подарок Брэда Питта

Выручила 11, 5 миллионов: Анджелина Джоли продала подарок Брэда Питта

Анджелина Джоли продала подарок Брэда Питта

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Голливудская актриса Анджелина Джоли начала распродавать ценные подарки, которые для нее когда-то приобрел Брэд Питт. Так, недавно после развода на аукционе с молотка ушла картина «Башня мечети Кутуб».

Известно, что картину Tower of the Koutoubia Mosque, написанную премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем в 1943 году, Брэд Питт подарил Анджелине Джоли в 2011 году.

Анджелина Джоли продала подарок Брэда Питта

Оказалось, что недавно за это шедевр на аукционе Christie`s Анджелина Джоли выручила за 11500000 долларов. Эта цена стала рекордной для картины Уинстона Черчилля.

Фото: Getty Images

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