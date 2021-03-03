Настя Каменских оказалась в постели с девушкой. Кто она?

Артистка заинтриговала будущей горячей премьерой

Украинская певица Настя Каменских опубликовала фото в Instagram, на котором позирует на кровати вместе с девушкой. Ею оказалась жену Позитива Анна Андрейчук-Завгородняя. Таким образом NK рассказала, что сняла подругу в своем новом клипе.

«Ребята, я честно старалась сохранить это в тайне. Но мне таааак хотелось поделиться с вами, поэтому я спросила у вас совета в сториз – рассказывать новость сейчас или попозже. И раз уж большинство проголосовали за сегодня – я с легкой душой могу не мучают себя этим секретом от вас. И так … в моем новом клипе вы увидите моего любимого бублика, мою Анечку @annchuk ???? вы не представляет себе, как нам было весело, а в такой обстановке все в разы кайфово! » – заинтриговала Настя Каменских.

Также певица рассказала, что уже 5 марта выпустит новую песню «Девочки рулят» и клип к ней 18 марта. Трек войдет в новый альбом Насти Каменских, который релизных этой весной.

Читай также:

«Глубоко сексистская шутка»: Тейлор Свифт раскритиковала сериал Netflix за одну фразу

Выручила 11, 5 миллионов: Анджелина Джоли продала подарок Брэда Питта