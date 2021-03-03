Меган Маркл отреагировала на обвинения в плохом отношении к своим подчиненным

Герцогиня Сассекская устала от сплетен о ее отношений с персонала королевской семьи

После того, как Меган Маркл стала женой принца Гарри и переехала в Букингемский дворец, начали распространяться слухи о непростом характере герцогини. Инсайдеры заявили, что Меган Маркл настолько капризная и требовательная, что доводила персонал до слез. И поэтому многие работники Букингемского дворца освобождались из своих должностей.

Недавно даже издание The Sunday Times опубликовало две статьи с такими обвинениями. Мол, Меган издевалась над сотрудниками и оскорбляла их.

Меган Маркл устала от таких обвинений. Поэтому представитель герцогини Сассекской заявил, что обвинения ложные.

– Герцогиня расстроена этим последним нападением на ее персону, особенно как человек, подвергалась издевательствам над собой и является глубокой сторонницей поддержки потерпевших боль. Она полна решимости продолжать свою работу по воспитанию сочувствие во всем мире и будет стремиться подавать пример того, как поступать правильно и делать то, что хорошо, – говорится в официальном заявлении.

Фото: Getty Images

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