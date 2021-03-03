The HARDKISS – Обійми: дивитися онлайн прем’єру кліпу

The HARDKISS представляють сингл «Обійми» — заголовний саундтрек до короткометражного фільму Каті Царик, яка також стала режисером кліпу.

Вчені стверджують, що для «виживання» людині в день потрібно не менше чотирьох обіймів, а для гарного самопочуття — не менше восьми. Особливо від «шкірного голоду» сучасне людство страждає зараз, під час пандемії. «Не потрібно слів, не потрібно подарунків. Вони не роблять нас щасливими, якщо кохана людина забуває про найпростіше й таке необхідне — обійми, — розповідає фронтвумен The HARDKISS Юлія Саніна. — Це другий випадок за десять років існування гурту, коли я написала пісню спеціально для фільму. Я прочитала сценарій Каті й цього мені вистачило для натхнення. Мені здається, що наші «Обійми» максимально зійшлися».

-Чому ми не приділяємо уваги нашим мінімальним потребам: бути почутим і вислуханим, бути обійнятим коханою людиною?! Тому що на тлі війн, криз, екологічних проблем, світової глобалізації та іншого, вони здаються дурницями, капризами, що не заслуговують уваги… Я хочу, щоби ми говорили, коли нам боляче, навіть якщо це здається незначним. Я хочу, щоби ми обіймали один одного, тому що це важливо», — розповідає історію режисер. Фільм «Обійми мене» вже став учасником New York Indie Shorts Awards. І це тільки перший крок картини в міжнародному фестивальному світі.

Занурення в підземку головної героїні, яку зіграла актриса Вікторія Карпінська, не є випадковим. Під землею вона глибше занурюється у свої роздуми та переживання. Поміж незнайомців, які так близько, що можна відчути чуже дихання, відчути чужі дотики й навіть прочитати чужі думки. «Для того, щоби дозняти кліп нам довелося побудувати футуристичний тунель у павільйоні, у метро технічно не могли реалізувати задумане. Ми зібрали конструкцію заввишки у 8 і завдовжки у 16 метрів, — розповідає художник з освітлення компанії Alight Євген Костира. — Ми обрали прилади, які можуть переносити в іншу реальність, окреслити простір і нагадують те саме «світло в кінці тунелю».

Нагадаємо, що цього року The HARDKISS святкують своє десятиліття. Сингл «Обійми» увійде до четвертого студійного альбому гурту, який вийде навесні, напередодні шоу «Десять» (29 травня, Київ, НСК «Олімпійський»). А вже 25-го березня The HARDKISS і ювелірний бренд SOVA представлять спільну колекцію прикрас, робота над якою тривала понад рік, а Юлія Саніна брала безпосередню участь у її створенні.

Фото: Андрій Максимов

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