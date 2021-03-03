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Прем’єра від The HARDKISS: «Обійми» в кінці тунелю

The HARDKISS – Обійми: дивитися онлайн прем’єру кліпу

The HARDKISS представляють сингл «Обійми» — заголовний саундтрек до короткометражного фільму Каті Царик, яка також стала режисером кліпу.

Вчені стверджують, що для «виживання» людині в день потрібно не менше чотирьох обіймів, а для гарного самопочуття — не менше восьми. Особливо від «шкірного голоду» сучасне людство страждає зараз, під час пандемії. «Не потрібно слів, не потрібно подарунків. Вони не роблять нас щасливими, якщо кохана людина забуває про найпростіше й таке необхідне — обійми, — розповідає фронтвумен The HARDKISS Юлія Саніна. — Це другий випадок за десять років існування гурту, коли я написала пісню спеціально для фільму. Я прочитала сценарій Каті й цього мені вистачило для натхнення. Мені здається, що наші «Обійми» максимально зійшлися».

The HARDKISS – Обійми: дивитися онлайн прем’єру кліпу

-Чому ми не приділяємо уваги нашим мінімальним потребам: бути почутим і вислуханим, бути обійнятим коханою людиною?! Тому що на тлі війн, криз, екологічних проблем, світової глобалізації та іншого, вони здаються дурницями, капризами, що не заслуговують уваги… Я хочу, щоби ми говорили, коли нам боляче, навіть якщо це здається незначним. Я хочу, щоби ми обіймали один одного, тому що це важливо», — розповідає історію режисер. Фільм «Обійми мене» вже став учасником New York Indie Shorts Awards. І це тільки перший крок картини в міжнародному фестивальному світі.

Занурення в підземку головної героїні, яку зіграла актриса Вікторія Карпінська, не є випадковим. Під землею вона глибше занурюється у свої роздуми та переживання. Поміж незнайомців, які так близько, що можна відчути чуже дихання, відчути чужі дотики й навіть прочитати чужі думки. «Для того, щоби дозняти кліп нам довелося побудувати футуристичний тунель у павільйоні, у метро технічно не могли реалізувати задумане. Ми зібрали конструкцію заввишки у 8 і завдовжки у 16 метрів, — розповідає художник з освітлення компанії Alight Євген Костира. — Ми обрали прилади, які можуть переносити в іншу реальність, окреслити простір і нагадують те саме «світло в кінці тунелю».

The HARDKISS – Обійми: дивитися онлайн прем’єру кліпу

Нагадаємо, що цього року The HARDKISS святкують своє десятиліття. Сингл «Обійми» увійде до четвертого студійного альбому гурту, який вийде навесні, напередодні шоу «Десять» (29 травня, Київ, НСК «Олімпійський»). А вже 25-го березня The HARDKISS і ювелірний бренд SOVA представлять спільну колекцію прикрас, робота над якою тривала понад рік, а Юлія Саніна брала безпосередню участь у її створенні.

Фото: Андрій Максимов

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