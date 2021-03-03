Почему Ирина Шейк не любит говорить о Брэдли Купере? Видкралася правда

Селебрити рассказала, в каких отношениях сейчас находится с отцом своей дочери

Известная модель Ирина Шейк не слишком любит обсуждать свою личную жизнь, особенно, когда журналисты поднимают тему отношений с Брэдли Купером. Пара рассталась летом 2019 года. Тогда все подозревали, что причиной тому стал роман Брэдли Купера с Леди Гагой, с которой актер снялся в фильме «Рождение звезды». Казалось бы, что именно из-за громкого скандала и сплетни на эту тему Ирина Шейк поставила табу на разговоры о личной жизни. Но, как оказалось, есть другие причина. О ней модель рассказала в новом интервью журналу Elle.

«Мои прошлые отношения – это нечто, что принадлежит мне, и это личное. Это просто часть моего внутреннего мира, которую я не хочу отдавать», – пояснила Ирина Шейк.

Но о Брэдли Купера в роли отца их общей дочери Леи модель всегда отзывается положительно.

«Брэдли – замечательный папа! Я никогда не понимала термина «совместная опека». Когда я со своей дочерью, я на 100% мама, а когда она со своим папой, то он на 100% ее папа. Совместная опека – это просто быть отцом», – заявила Ирина.

Также Ирина Шейк заметила, что не читает то, что СМИ пишут о ее личной жизни.

«Я не читаю, публикующих таблоиды. Если честно, я очень занята воспитанием ребенка. Если они хотят писать статьи обо мне, то они делают свою работу. Я сосредоточена на своей жизни и своих друзей. Остальные – просто шум», – подчеркнула модель.

Фото: Getty Images

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