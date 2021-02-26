Меган Маркл и принц Гарри узаконили мегзит

Герцоги Сассекские официально сложили с себя королевские обязанности

Принца Гарри и его жену Меган Маркл, которая сейчас ждет второго ребенка, окончательно лишили возможности выполнять обязанности представителей британской монархии. Об этом официально сообщил Букингемский дворец.

«После разговоров с герцогом королева написала, что подтверждает, что, отказавшись от работы королевской семьи, невозможно продолжить выполнение обязанностей, связанных с общественной службой. И хотя все расстроены таким решением, герцог и герцогиня остаются горячее любимыми членами семьи», – говорится в заявлении.

В связи с таким решением пары их почетные военные назначения и королевское покровительство будут возвращены Елизавете II для перераспределения.

Отметим, что в течение последних 12 месяцев королева Елизавета II согласовала только «отпуск» принца Гарри и Меган Маркл, которая предусматривала возвращение к их королевских обязанностей.

После объявления представитель принца Гарри и Маркл добавил: «Как показывает их работа за последний год, герцог и герцогиня Сассекском остаются верными своему долгу и служение Великобритании и всему миру, и предложили свою постоянную поддержку организациям, которые они представляли, независимо от их официальной роли. Мы все можем положить жизнь на служение людям. Служба – всемирная».

Фото: Getty Images

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