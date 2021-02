Олег Скрипка спел на английском легендарные «Два кольори» и снял клип

«Червоне — то любов, а чорне — то журба» – легендарные строки культовой песни Дмитрия Павлычко в версии Олега Скрипки зазвучали на английском. «Red color is for love and black one is for sorrow» достигли мирового масштаба и получили неожиданную визуализацию.

Фронтмен группы «Vоплі Vідоплясова» выпустил сольный клип на сингл «Two Colors» – англоязычную версию песни авторства Дмитрия Павлычко. Автором клипа выступила эпатажная украинская режиссер Елена Винярская, которая вместе с Олегом Скрипкой создала неожиданную и стильную экранизацию незабываемой песни.

«Два кольори» – уникальная песня, которая олицетворяет собой исконные украинские смыслы, народные символы. Легендарный украинский песенник Дмитрий Павлычко еще в прошлом веке написал строки «Червоне — то любов, а чорне — то журба», в которых уместился весь украинский етнокод. Собственно, в клипе на «Two Colors» Скрипка развивает оригинальную версию песни и наглядно демонстрирует, что женщина – бесконечный источник вдохновения и процветания. Видео адаптирует два национальных цвета – красный и черный – к более урбанистическому образу жизни, «осовременивает» традиционный етнокод.

Олег Скрипка родился в год создания «Двох кольорів», потому эта композиция приобретает для исполнителя особое значение. Фронтмен группы «Vоплі Vідоплясова» творчески переосмыслил песню и спел ее на английском, где символы и образы украинской культуры преодолевали языковые и географические барьеры и распространялись во всем мире без ограничений. Скрипка считает, что ценности, которые заложены и выражены в «Двох кольорах», может понять любой житель нашей планеты, и таким образом он способствует их распространению. Украина – это не только страна на карте, а особое состояние души!

