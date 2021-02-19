Jerry Heil перепела трек с мультфильма Чип и Дейл

Звезда вспомнила детство в своем TikTok

Певица Jerry Heil порадовала фанатов-мелениалив, опубликовав видео, на котором она перепела главную музыкальную тему анимационного сериала «Чип и Дейл: Бурундучки-спасатели». Ролик появился в Instagram и TikTok Jerry Heil, за которым следят более 140 тысяч подписчиков.

В этом ролике Jerry Heil перепевает главную тему с саундтрека мультсериала «Чип и Дейл», который был создан в 1989-1990-х годах и транслировался украинским телевидением в 2000-х. Певица даже переоделась в одну из героинь мультфильма – смелую гаечки.

«Когда мечтаешь быть принцессой Disney, но ты – гаечки. Одна из моих самых мечтаний, кстати – озвучивать диснеевских принцесс », – призналась Jerry Heil.

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