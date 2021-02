Авторы саундтрека к «50 оттенков серого» презентовали новый сингл Take Me To The Moon: Слушаем!

Kadebostany презентуют свой новый сингл Take Me To The Moon, который войдет в будущий альбом DRAMA – Act 2.

Имея за плечами несколько композиций, занимающих первые места в чартах, продюсер и композитор, бросающий вызов жанрам, Гийом де Кадебостани создает определяющую музыку следующей эпохи и представляет Take Me To The Moon – еще один поп-хит с настроением.

Take Me To The Moon – яркая и захватывающая песня, в которой элегантные гитарные мелодии, смелые биты и электронные пейзажи органично соединяются, образуя вневременные мелодии, усиленные возвышенным голосом Валерии Стойки. Take Me To The Moon – первая песня из грядущего альбома DRAMA – Act 2, который будет выпущен в конце этого года и является продолжением EP DRAMA – Act 1, выпущенного в 2020 году.

Kadebostany – проект автора песен и продюсера Гийома де Кадебостани, также известного, как президент Кадебостан. Группа известна своими хитами Castle In The Snow, Mind If I Stay, Teddy Bear и саундтреком к трилогии “50 оттенков серого”.

Под флагом концептуальной Республики Кадебостани проект быстро привлек к себе внимание слушателей по всему миру, благодаря своему оригинальному звучанию, уникальной визуальной идентичности и ярким лайвам.