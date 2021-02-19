Шокирующая правда: Мэттью Макконехи мог сыграть в «Титанике» вместо Ди Каприо
Джек мог быть совсем другим
Сегодня представить культовый фильм «Титаник» без блондина-красавца Леонардо Ди Каприо просто невозможно. Но, как оказалось, отчаянного спасителя Роуз мог сыграть актер Мэттью Макконехи. Об этом рассказал сам сеоебрити в подкасте «Literally with Rob Lowe».
Как признался Мэттью, он пришел на прослушивание и его сразу поставили в пару с Кейт Уинслет, которая играла Роуз. Знаменитости вместе сыграли одну из сцен фильма, но актеру так и не перезвонили.
– Мне сказали: «Все прошло замечательно». Я действительно думал, что получил эту роль, – поделился Мэттью Макконехи.
Тогда Мэттью Макконехи даже шутил, что в его агента будут большие проблемы из-за того, что тот не смог «выбить» ему столь желанную роль.
Фото: Getty Images
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