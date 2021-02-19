Соль и лайм: Кендалл Дженнер запустила собственный бренд текилы
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Американская модель Кендалл Дженнер запустила собственную марку текилы. Напиток от звезды выходить под названием 818 Tequila.
Производят текилу от Кендалл Дженнер в мексиканском штате Халиско. Напиток еще не поступил в свободную продажу, но его уже успели оценить на конкурсе World Tequila Awards. Продукт получил награду за лучшую текилу, выдержанную от 2 до 11 месяцев в деревянных бочках.
– Почти четыре года я стремилась создать текилу с лучшим вкусом. После сотен слепых дегустаций, поездок на завод, анонимных соревнований по дегустации, думаю, мы наконец готовы. Именно это мы пили весь прошлый год и я не могу дождаться, когда наконец вы сможете это попробовать и полюбить, так же как и мы, – поделилась Кендалл Дженнер.
Когда текила от Кендалл Дженнер найдийде в продажу, пока неизвестно. Цена за бутылку тоже пока не сообщается.
Фото: Getty Images
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