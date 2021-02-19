Кендалл Дженнер запустила собственный бренд текилы

Селебрити запустила свой первый собственный бизнес

Американская модель Кендалл Дженнер запустила собственную марку текилы. Напиток от звезды выходить под названием 818 Tequila.

Производят текилу от Кендалл Дженнер в мексиканском штате Халиско. Напиток еще не поступил в свободную продажу, но его уже успели оценить на конкурсе World Tequila Awards. Продукт получил награду за лучшую текилу, выдержанную от 2 до 11 месяцев в деревянных бочках.

– Почти четыре года я стремилась создать текилу с лучшим вкусом. После сотен слепых дегустаций, поездок на завод, анонимных соревнований по дегустации, думаю, мы наконец готовы. Именно это мы пили весь прошлый год и я не могу дождаться, когда наконец вы сможете это попробовать и полюбить, так же как и мы, – поделилась Кендалл Дженнер.

Когда текила от Кендалл Дженнер найдийде в продажу, пока неизвестно. Цена за бутылку тоже пока не сообщается.

Фото: Getty Images

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