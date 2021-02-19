Крис Нот не вернется в продолжение сериала Секс в большом городе

Кэрри Брэдшоу останется без Джона Джеймса Престона

После того, как стало известно о продолжение культового сериала «Секс в большом городе», поклонников поражают новыми подробностями о проекте. Сначала стало известно, что фанаты не увидят Саманту Джонс, а теперь создатели сериала отказались от «мужчину ее мечты».

Оказалось, что актер Крис Нот передумал сниматься в сериале. Но на самом деле его и не сильно приглашали участвовать в продолжении. Об этом пишет издание Page Six.

Как шоураннер собираются вывести персонажа «мужчину ее мечты» из сериала, пока неизвестно. Говорят о двух вариантах развития событий – смерть Джона Джеймса Престона или расставания пары из-за токсичности их отношений.

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