Кортни Кокс сыграла на пианино культовую тему из Друзей

Исполнительница роли Моники разучила композицию по нотам

Звезда культового сериала «Друзья» Кортни Кокс часто любит поиграть на своем пианино и показать это в своем Instagram. Иногда она спрашивает поклонников, чтобы они еще хотели услышать от нее.

И вот недавно селебрити согрела сердце всем фанатам сериала «Друзья», исполнив главную песню «I’ll be there for you». 56-летняя знаменитость исполнила кавер в сопровождении гитары. На фоне играла оригинальная композиция. Играть Кортни начала после первого куплета, воссоздав четыре хлопки в ладоши после первого куплета песни.

Интересно, что после исполнения песни можно было услышать мужской голос, который очень напоминал Мэттью Перри. Сама Кортни Кокс сказала, что это был Чендлер. Была ли это правда, шутка, сказать трудно.

Фото: Getty Images

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