Кейт Миддлтон и принц Уильям снова переезжают

Герцоги Кембриджские хотят быть ближе к родным

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили снова переехать. На этот раз они собираются вернуться в родной Кенсингтонский дворец.

Такое решение герцоги Кембриджские приняли. Связи с предстоящим ослаблением карантина в Великобритании с 22 февраля. Сейчас супруги Кэтрин и Уильяма живут в своем загородном доме Анмер-Холле в Норфолке. А раньше в Лондоне королевская чета проживало в своей квартире 1А, которая находится рядом со школой принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Похоже, что с ослаблением карантина откроются и школы, а маленькие принц и принцесса вернутся к учебе.

Известно, что обучение детей на карантине далось тяжело принцу Уильяму. Он рассказал об определенных трудностях в дистанционном обучении через свою нетерпеливость.

«Мое терпение гораздо меньше, чем я думал. А у моей жены наоборот. Я понял, что не могу решать задачи по математике 2 класса », – пошутил Уильям.

Фото: Getty Images

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