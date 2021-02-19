Почему Камерон Диас отказалась от актерской карьеры?

Знаменитость официально прокомментировала отсутствие в киноиндустрии

Голливудская актриса Камерон Диас уже более семи лет не снимается в новых фильмах и сериалах. Звезда не участвует в проектах даже в роли камео. А все потому, что селебрити сфокусировалась на муже Бенджи Маддене и дочери Раддикс.

– Решение выйти замуж за него стало лучшим, что когда-либо случалось со мной. Мой муж замечательный. Он – величайший человек и отличный партнер. Брак, безусловно, тяжелый процесс, который требует большой работы, – рассказала актриса ранее InStyle.

А после того, как в января 2020 года стало известно, что более года назад Камерон Диас стала мамой, потребность быть дома усилилась.

– Не могу представить себя мамой, когда моему ребенку только год, которая убегает на съемки. Не могу не быть рядом с ней 14, а то и 16 часов в сутки. Я просто не могу так поступить. Я бы не была такой мамой, которой сейчас, если бы выбрала другое время, чтобы посвятить себя материнству, – рассказала звезда интервью с Брюсом Бозза 18 февраля.

Но Камерон Диас откровенно призналась, что никогда не собирается говорить «никогда» в своей жизни. Она не такой человек, поэтому хоть она и не ждет с восторгом того момента, когда сможет снова сняться, но и сказать, что больше не будет участвовать в картинах тоже не может. Поэтому ждать возвращения актрисы все же стоит.

Фото: Getty Images

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