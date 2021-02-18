Дарья Петрожицкая потеряла ребенка

Актриса стала героиней YouTube-проекта Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность» и впервые рассказала, что в 20 лет могла стать мамой

Дарья Петрожицкая — яркая и позитивная девушка. Но за улыбками она скрывает горе 10-летней давности — когда актрисе было 20 лет, она потеряла ребенка.

— В 20 лет я забеременела, мы с Лешей (Алексей Петрожицкий — теперь уже бывший муж Дарьи, на то время бойфренд, — прим. ред.) назначили дату свадьбы. Но я доносила ребенка только до третьего месяца. Случился выкидыш… Но свадьбу решили не отменять, — впервые призналась Дарья на «Экзамене на откровенность» Маши Ефросининой. — Причина выкидыша непонятна. Возможно, он произошел из-за несовместимости резус-факторов нашей с Лешей крови. У меня первая отрицательная, но я об этом узнала уже после выкидыша — 20 лет думала, что вторая положительная группа крови.

Точной причины выкидыша Петрожицкая не знает до сих пор. Но навсегда запомнила ту злосчастную ночь.

— Мы поехали отдыхать в Севастополь, потом я сказала, чтобы Леша отправлялся домой, а я смотаюсь к маме в Чернигов. Маршрутка в дороге сильно тряслась, и когда приехала, поняла, что очень болит живот. Вечером меня увезла скорая. В три часа ночи началось кровотечение… Помню, дают на подпись бумажку, где сказано, что я отказываюсь от ребенка. А я не отказываюсь! — вспоминает актриса. — Мне вкололи наркоз, дальше все в тумане. Утром проснулась в пеленках и поняла: это все. Леша срочно приехал из Киева. Это был первый раз, когда он так искренне плакал, Во второй раз – когда мы разводились.

Пережить трагедию было непросто и девушке, и ее жениху. Но сейчас Дарья понимает: вся жизнь впереди.

— Тогда я думала, что это конец жизни. Еще несколько лет праздновала день рождения этого ребенка — он должен был родиться 18 февраля. Каждый год считала: сейчас моему ребенку было бы столько-то лет, — откровенно призналась Петрожицкая. — Теперь хочу, чтобы девочки в такой ситуации понимали: жизнь не заканчивается — все будет хорошо. И не нужно себя винить. Случилось — значит, так было нужно. Когда мы разводились с мужем, поняли: хорошо, что у нас нет детей. Ведь тогда расставание прошло бы еще сложнее.

Об изменах, разводе и новых отношениях, смерти отца и поисках себя — в YouTube-проекте Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность» с Дарьей Петрожицкой.

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