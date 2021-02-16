Дарья Петрожицкая призналась в измене мужу

Спустя немного времени после того, как звезда сериала «Папик» вышла замуж за Алексея Петрожицкого, она влюбилась в другого. Чем закончилась эта история, она рассказала Маше Ефросининой в «Экзамене на откровенность»

В 20 лет актриса Дарья Петрожицкая вышла замуж за парня по имени Алексей, с которым вместе училась на театральном. И хотя она безумно любила мужа, все равно умудрилась ему изменить. Правда, не физически, а ментально.

— В начале нашего брака с Лешей я влюбилась в одного парня. У нас не было ничего физического, мы просто переписывались. Но если прочитать эту переписку, можно подумать, что у нас было все — настолько она романтичная, — призналась Дарья в интервью Маше Ефросининой. — Я сохранила ее всю, и спустя два года муж ее нашел. Спросил у меня, что это. Тогда было ощущение, что у меня остановилось сердце. Я объяснила, что это было давно. Единственное, что в этой переписке грело Лешу — я через каждые два сообщения писала, что у меня есть муж, которого я люблю больше жизни.

Тогда Алексей смог простить поступок жены. А вот сама она, оказавшись в аналогической ситуации, простить измену не смогла — еще год супруги пытались склеить отношения, но ничего не получилось. Спустя пять лет брака Дарья и Алексей развелись, но остались хорошими друзьями, и до сих пор часто общаются.

Как Дарья Петрожицкая пережила выкидыш, почему рассталась с мужем, и какие отношения у нее были после развода — в YouTube-проекте Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность».

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