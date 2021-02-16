Новый каналG.spaceШОУМАНИЯСексуальная Рианна показала обнаженные пышные грудь (ФОТО)

Сексуальная Рианна показала обнаженные пышные грудь (ФОТО)

Сексуальная Рианна показала обнаженные пышные грудь (ФОТО)

Звезда похвасталась провокационным снимок

Американская певица Рианна возбудила сеть своим новым фото в Instagram, на котором позирует частично обнажена. Поклонники просто в восторге.

На снимке селебрити появилась в одних коротких шелковых шортиках. Рири не стесняется стоять перед камерой топлесс, прикрыв обнаженную пышная грудь рукой.

«Когда Рopcaan сказал:« Я не хочу, чтобы ты сегодня носила нижнее белье, девочка », – подписала фото Рианна.

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