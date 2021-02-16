Кто сыграет главную героиню во втором сезоне сериала «Бриджертоны»?

Netflix назвал имя звезды, которая сыграет романтическую героиню

С тех пор, как официальный аккаунт сериала «Бриджертоны» в Instagram в лице леди Вислдаун заявил о втором сезоне, поклонников интересовало, кто же окажется в центре внимания светской сплетницы. Как оказалось, главным героем-любовником станет старший брат семьи Бриджертон – Энтони. Ведь в серии книг Джулии Куинн, которые стали основой проекта является бестселлер под названием «Виконт, который меня любил».

На роль главной героини сезона Кейт Шармы пригласили харизматическую актрису Симон Эшли, известную по сериалу «Половое воспитание». Об этом сообщает издание Deadline.

Официальное описание персонажа Кейт говорит: «Недавно прибыла в Лондон, – умная, упрямая молодая женщина, не терпит дураков, в том числе и Энтони Бриджертоны».

Дата премьеры второго сезона сериала «Бриджертоны» пока не сообщается.

Читай также:

«Как снег засыпал меня любовью»: Alyona Alyona рассказала о своем бойфренда (ФОТО)

Джаред Лето и Бен Аффлек в трейлере режиссерской версии «Лиги справедливости»