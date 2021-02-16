Alyona Alyona рассказала о своем бойфренда (ФОТО)

Звезда поделилась, как чувствует себя в новых отношениях

Украинский реперка Alyona Alyona сделала неожиданное признание в День Святого Валентина. Селебрити призналась, что влюблена и счастливо находится в отношениях с мужчиной. Об этом звезда написала в своем Instagram.

В социальной сети Alyona Alyona опубликовала серию фото, на которых позирует с загадочным человеком, лицо которого не показывает. Имя своего избранника девушка тоже не называет. Но отмечает, что он «как снег засыпал меня любовью».

«Глядя на мир шоу-бизнеса еще с детства, где все пары-Селеби как на заказ одинаково красивые, одинаково подобранные по правилам (кто выше / ниже, богаче / беднее, старший / младший), мне становилось не по себе. А если ты не такая, как они? Как сложится твоя жизнь тогда? Потому что у тебя в городе и на улице пары сформированы совершенно иначе. Простые люди чувствуют сердцем или мозгом, но отнюдь не планируют формировать пары по требованиям своего окружения (конечно, исключения есть).

Я познакомилась с ним: не старше, ни больше, ни статуснее. И утонула. Я не могу объяснить, что произошло и почему. И мне все равно, что скажут все. И будут говорить вообще. Я просто счастлива, я нужна, я могу отдавать накопленную любовь просто так. Никаких анкет или собеседований. Снег нас просто объединил в одном месте в одно время и закопал под своей любовью. А мы и рады. Ведь все интересное впереди », – призналась Елена.

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