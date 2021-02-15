Лиги справедливости: смотреть официальный трейлер

HBO Max опубликовал трейлер режиссерской версии фильма Зака ​​Снайдера «Лига справедливости».

Лиги справедливости – смотреть трейлер онлайн:

Как сказано в описании трейлера, «Лига справедливости Зака ​​Снайдера» решительно настроены доказать, что жертва Супермена (Генри Кавилл), не был бесполезным, потому Брюс Уэйн (Бен Аффлек) объединяет силы с Дианой Принс (Гадот), планируя набрать команду металюдей, чтобы защитить мир от угрозы катастрофических масштабов. Задача оказывается сложнее, чем Брюс представлял, поскольку каждый из новобранцев должен столкнуться с демонами своего прошлого, чтобы выйти за пределы того, что сдерживало их, позволив им собраться вместе, наконец, сформировав беспрецедентную лигу героев.

Режиссер Зак Снайдер решил завершить начатую им в 2017 году кинокартину, которую покинул из-за самоубийства своей 20-летней дочери. И хотя производство фильма таки было завершено Джоссоном Уидон, автором «Мстителей» и сериала «Светлячок», лента провалилась в прокате. Именно поэтому Снайдер объявил, что оригинальная версия фильма будет завершена и выпущена под названием «Лига справедливости Зака ​​Снайдера».

Премьера режиссерской версии фильма «Лига справедливости Зака ​​Снайдера» состоится 18 марта 2021 на платформе HBO Max.

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