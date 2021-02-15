Принц Гарри и Меган Маркл вдруг станут родителями

Королевская чета ожидает пополнения в семье

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что вскоре во второй раз станут родителями. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря герцогов Сассекском.

«Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекском очень рады, что ждут своего второго ребенка», – сказано в заявлении.

Также Гарри и Меган поделились черно-белой фотографией, где Гарри сидит под деревом, положив руку на голову Меган, а она лежит рядом, касаясь живота, который уже заметно округлившийся.

На каком месяце беременности находится Меган Маркл не разглашается. Известно, что будущий наследник пары станет восьмым в очереди на трон. Ведь перед ним на него претендует еще полуторагодовалый сын пары Арчи Маунтбэттен-Виндзор.

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