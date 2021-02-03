«Золотой глобус 2021»: полный список номинантов

28 февраля в США состоится церемония премии «Золотой глобус 2021». В этом году вручение наград пройдет одновременно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а номинанты будут участвовать в церемонии из разных уголков мира.

Такое решение приняли организаторы «Золотого глобуса» за пандемии коронавируса и карантин. Ведущая мероприятия Тина Фей будет вести прямую трансляцию, которая будет идти на NBC, с Rainbow Room в Нью-Йорке, а ее напарница Эми Барнс – с Beverly Hilton.

Список номинантов на «Золотой глобус 2021»:

Лучший фильм — драма:

• «Девушка, подающая надежды»

• «Земля кочевников»

• «Манк»

• «Отец»

• «Суд над чикагской семёркой»

Лучший фильм — мюзикл/комедия:

• «Борат 2»

• «Выпускной»

• «Гамильтон»

• «Зависнуть в Палм-Спрингс»

• «Мьюзик»

Лучший режиссёр:

• Реджина Кинг — «Одна ночь в Майами»

• Аарон Соркин — «Суд над чикагской семёркой»

• Эмеральд Феннелл — «Девушка, подающая надежды»

• Дэвид Финчер — «Манк»

• Хлои Чжао — «Земля кочевников»

Лучшая актриса — драма:

• Виола Дэвис — «Ма Рэйни: Мать блюза»

• Андра Дэй — «Соединённые Штаты против Билли Холидэй»

• Ванесса Кирби — «Фрагменты женщины»

• Фрэнсис МакДорманд — «Земля кочевников»

• Кэри Маллиган — «Девушка, подающая надежды»

Лучший актёр — драма:

• Риз Ахмед — «Звук металла»

• Чедвик Боузмэн — «Ма Рэйни: Мать блюза»

• Гэри Олдман — «Манк»

• Тахар Рахим — «Мавританец»

• Энтони Хопкинс — «Отец»

Лучшая актриса — мюзикл/комедия:

• Мария Бакалова — «Борат 2»

• Розамунд Пайк — «Аферистка»

• Мишель Пфайффер — «Уйти, не прощаясь»

• Аня Тэйлор-Джой — «Эмма.»

• Кейт Хадсон — «Мьюзик»

Лучший актёр — мюзикл/комедия:

• Саша Барон Коэн — «Борат 2»

• Джеймс Корден — «Выпускной»

• Лин-Мануэль Миранда — «Гамильтон»

• Дев Патель — «История Дэвида Копперфилда»

• Энди Сэмберг — «Зависнуть в Палм-Спрингс»

Лучшая актриса второго плана:

• Хелена Зенгель — «Новости со всех концов света»

• Гленн Клоуз — «Элегия Хиллбилли»

• Оливия Колман — «Отец»

• Аманда Сайфред — «Манк»

• Джоди Фостер — «Мавританец»

Лучший актёр второго плана:

• Саша Барон Коэн — «Суд над чикагской семёркой»

• Дэниэл Калуя — «Иуда и чёрный мессия»

• Джаред Лето — «Дьявол в деталях»

• Билл Мюррей — «Последняя капля»

• Лесли Одом-младший — «Одна ночь в Майами»

Лучший сценарий:

• Аарон Соркин — «Суд над чикагской семёркой»

• Эмеральд Феннелл — «Девушка, подающая надежды»

• Джек Финчер — «Манк»

• Кристофер Хэмптон, Флориан Зеллер — «Отец»

• Хлои Чжао — «Земля кочевников»

Лучший фильм на иностранном языке:

• «Вся жизнь впереди» — Италия

• «Ещё по одной» — Дания

• «Ла Йорона» — Гватемала

• «Минари» — Южная Корея

• «Ты и я» — Франция

Лучший анимационный фильм:

• «Вперёд»

• «Душа»

• «Легенда о волках»

• «Путешествие на Луну»

• «Семейка Крудс: Новоселье»

Лучший саундтрек:

• Александр Деспла — «Полночное небо»

• Людвиг Йоранссон — «Довод»

• Джеймс Ньютон Ховард — «Новости со всех концов света»

• Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист — «Душа»

• Трент Резнор, Аттикус Росс — «Манк»

Лучшая песня:

• ”Fight Fir You” — «Иуда и чёрный мессия»

• ”Hear My Voice” — «Суд над чикагской семёркой»

• ”Io Sí (Seen)” — «Вся жизнь впереди»

• ”Speak Now” — «Одна ночь в Майами»

• ”Tigress & Tweed” — «Соединённые Штаты против Билли Холидэй»

Лучший телесериал — драма:

• «Корона»

• «Озарк»

• «Мандалорец»

• «Рэтчед»

• «Страна Лавкрафта»

Лучшая актриса в телесериале — драма:

• Оливия Колман — «Корона»

• Джоди Комер — «Убивая Еву»

• Эмма Коррин — «Корона»

• Лора Линни — «Озарк»

• Сара Полсон — «Рэтчед»

Лучший актёр в телесериале — драма:

• Джейсон Бэйтман — «Озарк»

• Джош О’Коннор — «Корона»

• Боб Оденкёрк — «Лучше звоните Солу»

• Алл Пачино — «Охотники»

• Мэттью Рис — «Перри Мэйсон»

Лучший телесериал — комедия/мюзикл:

• «Бортпроводница»

• «Великая»

• «Тед Лассо»

• «Шиттс Крик»

• «Эмили в Париже»

Лучший актёр в телесериале — комедия:

• Юджин Леви — «Шиттс Крик»

• Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»

• Николас Холт — «Великая»

• Дон Чидл — «Чёрный понедельник»

• Рами Юссеф — «Рами»

Лучшая актриса в телесериале — комедия:

• Лили Коллинз — «Эмили в Париже»

• Кейли Куоко — «Бортпроводница»

• Джейн Леви — «Необыкновенный плейлист Зои»

• Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»

• Эль Фаннинг — «Великая»

Лучший мини-сериал, антология или телефильм:

• «Голос перемен»

• «Неортодоксальная»

• «Нормальные люди»

• «Отыграть назад»

• «Ход королевы»

Лучшая актриса — мини-сериал/антология/телефильм:

• Кейт Бланшетт — «Миссис Америка»

• Николь Кидман — «Отыграть назад»

• Аня Тэйлор-Джой — «Ход королевы»

• Шира Хаас — «Неортодоксальная»

• Дэйзи Эдгар-Джонс — «Нормальные люди»

Лучший актёр — мини-сериал/антология/телефильм:

• Хью Грант — «Отыграть назад»

• Джефф Дэниэлс — «Правило Коми»

• Брайан Крэнстон — «Ваша честь»

• Марк Руффало — «Я знаю, что это правда»

• Итан Хоук — «Птица доброго Господа»

Лучший актёр второго плана на ТВ:

• Джон Бойега — «Голос перемен»

• Брендан Глисон — «Правило Коми»

• Дэн Леви — «Шиттс Крик»

• Джим Парсонс — «Голливуд»

• Дональд Сазерлэнд — «Отыграть назад»

Лучшая актриса второго плана на ТВ:

• Джиллиан Андерсон — «Корона»

• Хелена Бонэм Картер — «Корона»

• Джулия Гарнер — «Озарк»

• Энни Мёрфи — «Шиттс Крик»

• Синтия Никсон — «Ход королевы»

Фото: Getty Images

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