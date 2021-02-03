«Золотой глобус 2021»: полный список номинантов
28 февраля в США состоится церемония премии «Золотой глобус 2021». В этом году вручение наград пройдет одновременно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а номинанты будут участвовать в церемонии из разных уголков мира.
Такое решение приняли организаторы «Золотого глобуса» за пандемии коронавируса и карантин. Ведущая мероприятия Тина Фей будет вести прямую трансляцию, которая будет идти на NBC, с Rainbow Room в Нью-Йорке, а ее напарница Эми Барнс – с Beverly Hilton.
Список номинантов на «Золотой глобус 2021»:
Лучший фильм — драма:
• «Девушка, подающая надежды»
• «Земля кочевников»
• «Манк»
• «Отец»
• «Суд над чикагской семёркой»
Лучший фильм — мюзикл/комедия:
• «Борат 2»
• «Выпускной»
• «Гамильтон»
• «Зависнуть в Палм-Спрингс»
• «Мьюзик»
Лучший режиссёр:
• Реджина Кинг — «Одна ночь в Майами»
• Аарон Соркин — «Суд над чикагской семёркой»
• Эмеральд Феннелл — «Девушка, подающая надежды»
• Дэвид Финчер — «Манк»
• Хлои Чжао — «Земля кочевников»
Лучшая актриса — драма:
• Виола Дэвис — «Ма Рэйни: Мать блюза»
• Андра Дэй — «Соединённые Штаты против Билли Холидэй»
• Ванесса Кирби — «Фрагменты женщины»
• Фрэнсис МакДорманд — «Земля кочевников»
• Кэри Маллиган — «Девушка, подающая надежды»
Лучший актёр — драма:
• Риз Ахмед — «Звук металла»
• Чедвик Боузмэн — «Ма Рэйни: Мать блюза»
• Гэри Олдман — «Манк»
• Тахар Рахим — «Мавританец»
• Энтони Хопкинс — «Отец»
Лучшая актриса — мюзикл/комедия:
• Мария Бакалова — «Борат 2»
• Розамунд Пайк — «Аферистка»
• Мишель Пфайффер — «Уйти, не прощаясь»
• Аня Тэйлор-Джой — «Эмма.»
• Кейт Хадсон — «Мьюзик»
Лучший актёр — мюзикл/комедия:
• Саша Барон Коэн — «Борат 2»
• Джеймс Корден — «Выпускной»
• Лин-Мануэль Миранда — «Гамильтон»
• Дев Патель — «История Дэвида Копперфилда»
• Энди Сэмберг — «Зависнуть в Палм-Спрингс»
Лучшая актриса второго плана:
• Хелена Зенгель — «Новости со всех концов света»
• Гленн Клоуз — «Элегия Хиллбилли»
• Оливия Колман — «Отец»
• Аманда Сайфред — «Манк»
• Джоди Фостер — «Мавританец»
Лучший актёр второго плана:
• Саша Барон Коэн — «Суд над чикагской семёркой»
• Дэниэл Калуя — «Иуда и чёрный мессия»
• Джаред Лето — «Дьявол в деталях»
• Билл Мюррей — «Последняя капля»
• Лесли Одом-младший — «Одна ночь в Майами»
Лучший сценарий:
• Аарон Соркин — «Суд над чикагской семёркой»
• Эмеральд Феннелл — «Девушка, подающая надежды»
• Джек Финчер — «Манк»
• Кристофер Хэмптон, Флориан Зеллер — «Отец»
• Хлои Чжао — «Земля кочевников»
Лучший фильм на иностранном языке:
• «Вся жизнь впереди» — Италия
• «Ещё по одной» — Дания
• «Ла Йорона» — Гватемала
• «Минари» — Южная Корея
• «Ты и я» — Франция
Лучший анимационный фильм:
• «Вперёд»
• «Душа»
• «Легенда о волках»
• «Путешествие на Луну»
• «Семейка Крудс: Новоселье»
Лучший саундтрек:
• Александр Деспла — «Полночное небо»
• Людвиг Йоранссон — «Довод»
• Джеймс Ньютон Ховард — «Новости со всех концов света»
• Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист — «Душа»
• Трент Резнор, Аттикус Росс — «Манк»
Лучшая песня:
• ”Fight Fir You” — «Иуда и чёрный мессия»
• ”Hear My Voice” — «Суд над чикагской семёркой»
• ”Io Sí (Seen)” — «Вся жизнь впереди»
• ”Speak Now” — «Одна ночь в Майами»
• ”Tigress & Tweed” — «Соединённые Штаты против Билли Холидэй»
Лучший телесериал — драма:
• «Корона»
• «Озарк»
• «Мандалорец»
• «Рэтчед»
• «Страна Лавкрафта»
Лучшая актриса в телесериале — драма:
• Оливия Колман — «Корона»
• Джоди Комер — «Убивая Еву»
• Эмма Коррин — «Корона»
• Лора Линни — «Озарк»
• Сара Полсон — «Рэтчед»
Лучший актёр в телесериале — драма:
• Джейсон Бэйтман — «Озарк»
• Джош О’Коннор — «Корона»
• Боб Оденкёрк — «Лучше звоните Солу»
• Алл Пачино — «Охотники»
• Мэттью Рис — «Перри Мэйсон»
Лучший телесериал — комедия/мюзикл:
• «Бортпроводница»
• «Великая»
• «Тед Лассо»
• «Шиттс Крик»
• «Эмили в Париже»
Лучший актёр в телесериале — комедия:
• Юджин Леви — «Шиттс Крик»
• Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»
• Николас Холт — «Великая»
• Дон Чидл — «Чёрный понедельник»
• Рами Юссеф — «Рами»
Лучшая актриса в телесериале — комедия:
• Лили Коллинз — «Эмили в Париже»
• Кейли Куоко — «Бортпроводница»
• Джейн Леви — «Необыкновенный плейлист Зои»
• Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»
• Эль Фаннинг — «Великая»
Лучший мини-сериал, антология или телефильм:
• «Голос перемен»
• «Неортодоксальная»
• «Нормальные люди»
• «Отыграть назад»
• «Ход королевы»
Лучшая актриса — мини-сериал/антология/телефильм:
• Кейт Бланшетт — «Миссис Америка»
• Николь Кидман — «Отыграть назад»
• Аня Тэйлор-Джой — «Ход королевы»
• Шира Хаас — «Неортодоксальная»
• Дэйзи Эдгар-Джонс — «Нормальные люди»
Лучший актёр — мини-сериал/антология/телефильм:
• Хью Грант — «Отыграть назад»
• Джефф Дэниэлс — «Правило Коми»
• Брайан Крэнстон — «Ваша честь»
• Марк Руффало — «Я знаю, что это правда»
• Итан Хоук — «Птица доброго Господа»
Лучший актёр второго плана на ТВ:
• Джон Бойега — «Голос перемен»
• Брендан Глисон — «Правило Коми»
• Дэн Леви — «Шиттс Крик»
• Джим Парсонс — «Голливуд»
• Дональд Сазерлэнд — «Отыграть назад»
Лучшая актриса второго плана на ТВ:
• Джиллиан Андерсон — «Корона»
• Хелена Бонэм Картер — «Корона»
• Джулия Гарнер — «Озарк»
• Энни Мёрфи — «Шиттс Крик»
• Синтия Никсон — «Ход королевы»
Фото: Getty Images
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