Новый каналG.spaceШОУМАНИЯПомолодела: Деми Мур поделилась первым фото после пластики

Помолодела: Деми Мур поделилась первым фото после пластики

Деми Мур поделилась первым фото после пластики

Селебрити продолжает поражать фанатов изменениями во внешности

Недавно в сети появились слухи о том, что голливудская актриса Деми Мур сделала пластическую операцию на лице. А все потому, что на показе Fendi ее лицо было почти невозможно узнать.

И вот впервые после подозрений и обвинений в пластике Деми Мур опубликовала фото в своем Instagram, где показала свое лицо. На фото со своими друзьями знаменитость выглядела почти так же, как и к пластике. Теперь фанаты звезды спорят, это архивный снимок или моложе Деми Мур на подиуме была всего лишь заслугой визажистов.

Деми Мур поделилась первым фото после пластики

Фото: Getty Images

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